Блохин: «Уход Шевченко из сборной стал для меня неожиданностью»
Блохин оценил возможность своего возвращения в сборную Украины
Известного специалиста называли одним из кандидатов на замену Шевченко
12:28
Олег Блохин / фото - The Person
Бывший тренер сборной Украины Олег Блохин рассказал, принял бы ли он предложение вернутся в национальную команду.
В ряде СМИ ваша и Алексея Михайличенко кандидатуры преподносились в качестве возможных преемников Андрея Шевченко.
«Нет. Мою кандидатуру на рассмотрение не подавали. Подавали Мирона Маркевича и Алексея Михайличенко. А еще Сергея Реброва, он был в этом списке первым».
А если предположить, что вам предложили бы в третий раз войти в одну реку?
«Думаю, что нет».
В итоге исполняющим обязанности главного тренера назначили Александра Петракова. Специалист уже рассказал, кто точно не будет играть в его команде.
Напомним, ранее Блохин прокомментировал уход Андрея Шевченко из сборной Украины.