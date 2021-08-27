Блохин оценил возможность своего возвращения в сборную Украины

Известного специалиста называли одним из кандидатов на замену Шевченко

Олег Блохин / фото - The Person

Бывший тренер сборной Украины Олег Блохин рассказал, принял бы ли он предложение вернутся в национальную команду.

В ряде СМИ ваша и Алексея Михайличенко кандидатуры преподносились в качестве возможных преемников Андрея Шевченко.

«Нет. Мою кандидатуру на рассмотрение не подавали. Подавали Мирона Маркевича и Алексея Михайличенко. А еще Сергея Реброва, он был в этом списке первым».

А если предположить, что вам предложили бы в третий раз войти в одну реку?

«Думаю, что нет».

В итоге исполняющим обязанности главного тренера назначили Александра Петракова. Специалист уже рассказал, кто точно не будет играть в его команде.

Напомним, ранее Блохин прокомментировал уход Андрея Шевченко из сборной Украины.



