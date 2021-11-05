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Блохин: «Петраков представил свою программу и получил поддержку»

Глава комитета УАФ пожелал удачи нынешнему наставнику
Футбол Сборная Украины
22:43
Блохин: «Петраков представил свою программу и получил поддержку»
Фото: УАФ

Глава комитета сборных Украины УАФ Олег Блохин высказался о работе нынешнего тренера национальной команды Александре Петракове.

Вы участвовали в заседаниях, по итогам которых Александра Петракова назначили исполняющим обязанности главным тренером сборной Украины. Нет сейчас разочарования?

«Тренеру надо дать работать. Он представил свою программу, получил поддержку присутствующих на исполкоме. Теперь работает. Опять же, никто не говорил, что будет легко.

Смена главного тренера во время отборочного цикла на чемпионате мира никогда не идет на пользу.

В этом плане было бы лучше, если бы, как ранее, отбор к чемпионату мира начинался уже после чемпионата Европы. В этом есть своя логика. Но сами понимаете – коронавирус перетасовал весь календарь, его жертвами стали амбиции многих команд и футболистов. И надо еще благодарить судьбу, что Евро-2020 удалось провести на хорошем уровне после года простоя – что ничего не сорвалось, не случилось сбоев. Для нашего поколения ребят, кто сейчас в возрасте под 30 и старше, это был важнейший турнир».

Какая сборная вам симпатичнее: Шевченко или Петракова?

«Та, которая даст результат. Чего и пожелаю сборной – обязательно выйти на чемпионат мира и достойно там сыграть».

Сборная Украины сыграет с Боснией и Герцеговиной 16-го ноября . Также команда Петракова проведет товарищеский матч с Болгарией 11-го ноября.

Источник: Fanday.net Андрей Усмонов
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сборная Украины (футбол) Олег Блохин Александр Петраков

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