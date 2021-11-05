Блохин: «Петраков представил свою программу и получил поддержку»

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Глава комитета сборных Украины УАФ Олег Блохин высказался о работе нынешнего тренера национальной команды Александре Петракове.

Вы участвовали в заседаниях, по итогам которых Александра Петракова назначили исполняющим обязанности главным тренером сборной Украины. Нет сейчас разочарования?

Смена главного тренера во время отборочного цикла на чемпионате мира никогда не идет на пользу.

В этом плане было бы лучше, если бы, как ранее, отбор к чемпионату мира начинался уже после чемпионата Европы. В этом есть своя логика. Но сами понимаете – коронавирус перетасовал весь календарь, его жертвами стали амбиции многих команд и футболистов. И надо еще благодарить судьбу, что Евро-2020 удалось провести на хорошем уровне после года простоя – что ничего не сорвалось, не случилось сбоев. Для нашего поколения ребят, кто сейчас в возрасте под 30 и старше, это был важнейший турнир».