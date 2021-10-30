Чемпионат Украины. «Мариуполь» проиграл «Динамо». Как это было
Блохин: «Пришел на один турнир – дети сейчас знают Месси и Роналду, а меня не знают»
Экс-игрок «Динамо» считает, что футбол среди молодежи нужно развивать
30 октября 08:24
Олег Блохин / Фото: Футбол 24
Бывший игрок «Динамо» Олег Блохин высказался о важности футбола в жизни молодежи.
«Считаю, вообще спортом надо заниматься. Футбол, думаю, вырабатывает характер. Даже если они не будут великими футболистами, это в жизни пригодится. Это отрывает от улицы. По крайней мере, они не будут курить, пить, все остальное.
Как-то пришел на один турнир – родители меня знают больше, чем дети. Они знают Месси, Роналду. Родители спрашивают: «Кто это?» Дети не знали. Родители: «Да что ты, как ты не знаешь?» Так оно и получается в жизни».
Ранее Блохин объяснил, почему не принял предложения из Германии и Англии после ЧМ-2006.
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