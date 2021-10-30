Блохин: «Пришел на один турнир – дети сейчас знают Месси и Роналду, а меня не знают»

Олег Блохин / Фото: Футбол 24

Бывший игрок «Динамо» Олег Блохин высказался о важности футбола в жизни молодежи.

Как-то пришел на один турнир – родители меня знают больше, чем дети. Они знают Месси, Роналду. Родители спрашивают: «Кто это?» Дети не знали. Родители: «Да что ты, как ты не знаешь?» Так оно и получается в жизни».