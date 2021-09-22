Блохин опроверг информацию о том, что он принимал участие в формировании списка сборной
Блохин сделал прогноз на матч за Суперкубок Украины
«Шахтер» сыграет с «Динамо» на «Олимпийском»
18:38
Олег Блохин / Фото: Футбол 24
Украинский тренер Олег Блохин сделал прогноз на матч за Суперкубок Украины между «Шахтером» и «Динамо».
«Кучи голов, наверное, не будет. Жду хорошей игры. Дай Бог, чтобы именно такой она и получилась. Хотя, на мой взгляд, матч на Суперкубок нужно было раньше проводить – перед началом сезона. А сейчас, когда у «Динамо» и «Шахтера» идет подготовка к еврокубкам и играм чемпионата, он как-то в общую канву не вписывается. На футболистов выпадает большая нагрузка, и даже не знаю, как команды будут к игре за Суперкубок относиться».
Матч за Суперкубок Украины начнется в 21:00.