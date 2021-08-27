Блохин: «Уход Шевченко из сборной стал для меня неожиданностью»

Олег Блохин / фото - dynamo.kiev

Бывший тренер сборной Украины Олег Блохин прокомментировал работу Андрея Шевченко в национальной команде и его неожиданный уход:

Уход Шевченко? Конечно, он для меня стал неожиданностью. Думал, если уж на то пошло, то пусть Андрей Шевченко доиграет этот отборочный цикл, а потом будет решать, уходить или не уходить. Но чтобы оставлять сборную в таком положении... Видимо, после стартовой ничьей с Францией казалось, что обыграют финнов и казахов — и в активе будет семь очков. Но не тут-то было. Сейчас положение тяжелое».