Блохин: «Уход Шевченко из сборной стал для меня неожиданностью»
Бывший тренер сборной Украины Олег Блохин прокомментировал работу Андрея Шевченко в национальной команде и его неожиданный уход:
«Для сборной на Евро все могло сложиться совершенно по-другому. Не попади в перекладину, а забей Левандовски в заключительном матче группового этапа Польша — Швеция — и для нашей сборной все закончилось бы. С одной стороны приятно осознавать, что Украина дошла до стадии 1/4 финала, а с другой осталось двоякое впечатление по части самой игры.
Уход Шевченко? Конечно, он для меня стал неожиданностью. Думал, если уж на то пошло, то пусть Андрей Шевченко доиграет этот отборочный цикл, а потом будет решать, уходить или не уходить. Но чтобы оставлять сборную в таком положении... Видимо, после стартовой ничьей с Францией казалось, что обыграют финнов и казахов — и в активе будет семь очков. Но не тут-то было. Сейчас положение тяжелое».
Впереди национальную команду ждут тяжелые матчи с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября) в рамках квалификации ЧМ-2022. Накануне из-за различных причин Александру Петракову пришлось искать замену сразу для трех вратарей.