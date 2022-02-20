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«Блюгге» Соболя воспользовался осечкой конкурента, выйдя на вторую строчку чемпионата Бельгии

Сенсационный лидер оторвался на девять очков
Футбол Украинские легионеры
18:52
«Блюгге» Соболя воспользовался осечкой конкурента, выйдя на вторую строчку чемпионата Бельгии
Фото - ФК Брюгге

В 28-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Брюгге» на выезде переиграл «Эйпен».

Уже в дебюте встречи гости открыли счет силами Ванакена. В середине второго тайма команды обменялись голами де Кэтелара и Превляка. А на последних минутах Адамян снял все вопросы о победителе.

Защитник Эдуард Соболь в матче участия не принял. Украинец все 90 минут провел на скамейке запасных.

«Брюгге» опередил «Антверпен» и вышел на вторую строчку. Отставание от сенсационного новичка «Сент-Жиллуа» составляет девять очков.

Чемпионат Бельгии, 28 тур

«Эйпен» – «Брюгге» 1:3

Голы: Превляк, 61 – Ванакен, 8, де Кэтелар, 56, Адамян, 90

«Эйпен»: Нурудин, Ламберт, Амат (Сова Аджей, 84), Агбаду, Магни (Деом, 58), Джегго, Бек (Роша Мирамар, 73), Алло, Превляк, Нгой (Нуху, 58), Петерс.

«Брюгге»: Миньоле, Клинтон Мата, Мехеле, Нсоки, Одои, Ритс, Ванакен, Сков Ольсен (Баланта, 73), Буханан (Сандра, 82), де Кэтелар, Ланг (Адамян, 73).

Предупреждение: Деом
Сергей Стаднюк
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Брюгге чемпионат Бельгии Эдуард Соболь

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