Боатенг: «Левандовски заслужил «Золотой мяч». Что еще он должен был сделать - забить с центра поля через себя?»

Защитник разочарован итогами голосования

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Защитник «Лиона» Жером Боатенг признался в комментарии Sporx, что недоумевает от итогов голосования за «Золотой мяч» по итогам года.

«Если выбирать лучшего футболиста в целом, то с точки зрения таланта это Месси или Роналду. Но если учитывать титулы и статистику, то оценивать нужно по-другому. Левандовски заслужил «Золотой мяч». Что еще он должен был сделать - забить с центра поля через себя?» Это точно не выбьет почву у Роберта из-под ног, но это большое разочарование для него, безусловно. Но это мотивирует Левандовски».

По итогам голосования Месси существенно опередил поляка.

Сам аргентинец признался, что считает Роберта лучшим в прошлом году.