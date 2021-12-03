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Боатенг: «Левандовски заслужил «Золотой мяч». Что еще он должен был сделать - забить с центра поля через себя?»

Защитник разочарован итогами голосования
Футбол Бундеслига (Германия)
16:55
Боатенг: «Левандовски заслужил «Золотой мяч». Что еще он должен был сделать - забить с центра поля через себя?»
Фото: AFP

Защитник «Лиона» Жером Боатенг признался в комментарии Sporx, что недоумевает от итогов голосования за «Золотой мяч» по итогам года.

«Если выбирать лучшего футболиста в целом, то с точки зрения таланта это Месси или Роналду. Но если учитывать титулы и статистику, то оценивать нужно по-другому. Левандовски заслужил «Золотой мяч». Что еще он должен был сделать - забить с центра поля через себя?»

Это точно не выбьет почву у Роберта из-под ног, но это большое разочарование для него, безусловно. Но это мотивирует Левандовски».


По итогам голосования Месси существенно опередил поляка.

Сам аргентинец признался, что считает Роберта лучшим в прошлом году.

Андрей Усмонов
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Роберт Левандовски Золотой мяч

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