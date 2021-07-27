«Монако» сделал предложение Боатенгу
Боатенг может продолжить карьеру в Испании
32-летним центрбек ведет переговоры с «Севильей»
11:20
Жером Боатенг / Фото: news.in-24.com
Экс-защитник «Баварии» Жером Боатенг может продолжить карьеру в Примере.
32-летний центрбек ведет переговоры с «Севильей», сообщает Sport1. Отметим, что интерес к немцу проявляют также «Монако» и «Рома».
Напомним, что Алаба также рассматривался МЮ как альтернатива Рафаэлю Варану, но манкунианцы достигли соглашения по переходу француза с «Реалом».
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