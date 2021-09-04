«Лион» бесплатно подписал Боатенга
Боатенг – о переходе в «Лион»: «Мне нравится этот клуб, проект, цели тренерского штаба»
Немец сменил чемпионат
4 сентября 19:41
Фото: AFP
Защитник Жером Боатенг рассказал GFNF о переходе в «Лион» летом.
«Я спросил себя: какой клуб мне выбрать? Я всегда говорил себе, что моя интуиция мне подскажет в нужный момент. Так дело обстояло с «Лионом». Мне нравится этот клуб, проект, цели тренерского штаба. У нас было несколько хороших бесед.
Рибери написал мне, что «Лион» — это отличный французский клуб».
Боатенг покинул «Баварию» прошлой весной, став свободным агентом.
Кроме «Лиона» он мог перейти в «Рому».
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