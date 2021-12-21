Алли интересен «Вест Хэму» и «Ньюкаслу»
Богатейший клуб мира нашел футболиста, который поможет им выбраться из зоны вылета
«Ньюкасл» нацелился на Марсьяля
11:20
Антони Марсьяль / Фото: Sky Sports
Богатейший клуб мира «Ньюкасл» находится в зоне вылета АПЛ.
Команда нашла звездного игрока, который сможет улучшить положение «сорок» в чемпионате Англии. «Ньюкасл» хочет видеть в своем составе форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, сообщает Daily Mirror.
Напомним, что после 18-и туров у «Ньюкасла» всего 10 очков.
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