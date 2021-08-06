Богданов: «Шахтер» нас ничем не удивил»
Но «Колос» не сумел победить
07:51
Андрей Богданов / Фото: FootballHub
Полузащитник «Колоса» Андрей Богданов в эфире телеканала «Футбол 1» прокомментировал ничью в матче с «Шахтером» Караганда (0:0) в квалификации Лиги конференций.
–Только первый тайм сыграли, второй – будет в Астане.
Ну а что говорить? Тяжелая игра. Все решится в Казахстане. Будем настраиваться на тот матч.
– Как думаете, чего не хватило?
– Наверное, забитого гола.
– Реализации, последнего паса?..
– Все вместе.
– Как будете готовиться к матчу на искусственном газоне?
– Не знаю, тренер все скажет.
– Почему не удалось ровно провести весь матч?
– Это еврокубки. Цена ошибки большая. Все перестраховываются. Все решают детали.
– «Шахтер» удивил?
– Нет, мы знали, что это силовая команда, много борьбы навязывают. Ничем не удивили.
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