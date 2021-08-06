Богданов: «Шахтер» нас ничем не удивил»

Андрей Богданов / Фото: FootballHub

Полузащитник «Колоса» Андрей Богданов в эфире телеканала «Футбол 1» прокомментировал ничью в матче с «Шахтером» Караганда (0:0) в квалификации Лиги конференций.

Ну а что говорить? Тяжелая игра. Все решится в Казахстане. Будем настраиваться на тот матч.

– Как думаете, чего не хватило?

– Наверное, забитого гола.

– Реализации, последнего паса?..

– Все вместе.

– Как будете готовиться к матчу на искусственном газоне?

– Не знаю, тренер все скажет.

– Почему не удалось ровно провести весь матч?

– Это еврокубки. Цена ошибки большая. Все перестраховываются. Все решают детали.

– «Шахтер» удивил?

– Нет, мы знали, что это силовая команда, много борьбы навязывают. Ничем не удивили.