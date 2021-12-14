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«Бока Хуниорс» выиграла турнир в честь Марадоны, обыграв «Барселону»

Аргентинцы победили в серии пенальти
Футбол В Европе
14 декабря 21:45
«Бока Хуниорс» выиграла турнир в честь Марадоны, обыграв «Барселону»
Фото: Boca Juniors

«Бока Хуниорс» выиграла турнир в честь Диего Марадоны. В матче за Кубок Марадоны аргентинцы обыграли «Барселону»

Встреча прошла в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 

Основное время матча завершилось вничью, а в серии пенальти победу праздновала «Бока».

«Барселона» – «Бока Хуниорс» 1:1 (3:6 пен.)

«Барселона»: Нето, Лангле (Мингеса, 46), Эрик Гарсия (Мармоль, 61), Бальде, Пуч, Альваро Санс (Матеус Перейра, 60), Дани Алвес, Коутиньо (Жайме, 60), Дест (Комас, 61), Жуджла, Демир (Ахомаш, 46).

«Бока»:  Росси, Адвинкула (Самбрано, 62), Рохо, Искьердос, Фабра, Рамирес (Молинас, 46), Кардона (Себальос, 46), Кампусано (Варела, 62), Альмендра (Гонсалес, 61), Вилья (Павон, 62), Васкес (Сальвио, 62).

Андрей Усмонов
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