Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Болбат покинет «Шахтер»

Защитник не полетит с командой на сбор
Футбол Украинская Премьер-лига
22 июня 22:19
Болбат покинет «Шахтер»
Фото: ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Сергей Болбат покинет команду.

28-летний игрок не полетел с командой на сбор в Австрию. В список он не вошел.

Сообщается, что летом он будет стараться найти себе новую команду. В «Шахтере» на него не рассчитывают.

Контракт Болбата с «горняками» действует еще год. В прошлом сезоне он провел 8 матчей за команду.

Источник: Meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Сергей Болбат

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Палкин – о новичке «Шахтера»: «Марлон – один из сильнейших центральных защитников в Европе»
Палкин – о новичке «Шахтера»: «Марлон – один из сильнейших центральных защитников в Европе»
Футбол Украинская Премьер-лига
22 июня 16:40
Экс-тренер «Шахтера» поедет работать в Катар
Экс-тренер «Шахтера» поедет работать в Катар
Футбол Украинская Премьер-лига
22 июня 16:25
Вице-президент УАФ назвал причину успеха «Динамо»
Вице-президент УАФ назвал причину успеха «Динамо»
Футбол Евро-2020
22 июня 15:46
Новичок «Шахтера» рассказал о своих игровых качествах
Новичок «Шахтера» рассказал о своих игровых качествах
Футбол Евро-2020
22 июня 15:35
Бразильский защитник «Сассуоло» стал новичком «Шахтера»
Бразильский защитник «Сассуоло» стал новичком «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
22 июня 12:50
Шанс. Де Дзерби взял на сбор Бондаренко, Коноплю и Сикана
Шанс. Де Дзерби взял на сбор Бондаренко, Коноплю и Сикана
Футбол Украинская Премьер-лига
22 июня 12:41

Новости: Футбол

Украине пока не помогли. Хорватия обыграла Шотландию и вышла в плей-офф
Украине пока не помогли. Хорватия обыграла Шотландию и вышла в плей-офф
Евро-2020
22 июня 23:53
Англия обыграла Чехию и вышла из группы с первого места
Англия обыграла Чехию и вышла из группы с первого места
Евро-2020
22 июня 23:52
Евро-2020. Хорватия обыграла Шотландию. Как это было
Евро-2020. Хорватия обыграла Шотландию. Как это было
Евро-2020
22 июня 23:51
Евро 2020. Чехия минимально поиграла Англии. Как это было
Евро 2020. Чехия минимально поиграла Англии. Как это было
Евро-2020
22 июня 23:49
Рамос сообщил игрокам «Реала» о переходе в ПСЖ
Рамос сообщил игрокам «Реала» о переходе в ПСЖ
Примерa (Испания)
22 июня 23:28
«Заря» объявила о переходе Гильерме
«Заря» объявила о переходе Гильерме
Украинская Премьер-лига
22 июня 23:10
Парагвайский клуб все еще не выплатил 4 миллиона долларов «Динамо» за Дерлиса
Парагвайский клуб все еще не выплатил 4 миллиона долларов «Динамо» за Дерлиса
Украинская Премьер-лига
22 июня 22:50
Евро 2020. Португалия - Франция. Онлайн трансляция
Евро 2020. Португалия - Франция. Онлайн трансляция
Евро-2020
22 июня 22:49
Евро 2020. Португалия - Франция. Видео трансляция
Евро 2020. Португалия - Франция. Видео трансляция
Евро-2020
22 июня 22:43
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
4
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Все новости