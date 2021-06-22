Болбат покинет «Шахтер»

Защитник не полетит с командой на сбор

Фото: ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Сергей Болбат покинет команду.

28-летний игрок не полетел с командой на сбор в Австрию. В список он не вошел.

Сообщается, что летом он будет стараться найти себе новую команду. В «Шахтере» на него не рассчитывают.

Контракт Болбата с «горняками» действует еще год. В прошлом сезоне он провел 8 матчей за команду.