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Болбат покинет «Шахтер»
Защитник не полетит с командой на сбор
22 июня 22:19
Фото: ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Сергей Болбат покинет команду.
28-летний игрок не полетел с командой на сбор в Австрию. В список он не вошел.
Сообщается, что летом он будет стараться найти себе новую команду. В «Шахтере» на него не рассчитывают.
Контракт Болбата с «горняками» действует еще год. В прошлом сезоне он провел 8 матчей за команду.
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