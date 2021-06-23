Луис Энрике – об уходе из сборной Испании: «Вы что, шутите? Я думаю о продлении контракта»
Болеем против ничьей. Составы на матч Словакия – Испания
Сборной Украины нужна победа одной из команд
Луис Энрике / Фото: UEFA
Вашему вниманию стартовые составы сборных Словакии и Испании на матч 3-го тура Евро-2020.
Словакия: Дубравка, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан, Куцка, Громада, Гараслин, Мак, Гамшик, Дуда.
Испания: Симон, Лапорт, Аспиликуэта, Бускетс, Э. Гарсия, Альба, Коке, Сарабия, Педри, Морено, Мората.
Видео трансляция матча Словакия – Испания.
Комментарии 0