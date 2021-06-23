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Болеем против ничьей. Составы на матч Словакия – Испания

Сборной Украины нужна победа одной из команд
Футбол Евро-2020
18:20
Болеем против ничьей. Составы на матч Словакия – Испания
Луис Энрике / Фото: UEFA

Вашему вниманию стартовые составы сборных Словакии и Испании на матч 3-го тура Евро-2020.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан, Куцка, Громада, Гараслин, Мак, Гамшик, Дуда.

Испания: Симон, Лапорт, Аспиликуэта, Бускетс, Э. Гарсия, Альба, Коке, Сарабия, Педри, Морено, Мората.

Видео трансляция матча Словакия – Испания.

Онлайн трансляция матча Словакия – Испания.

Петр Приходько
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Теги

Словакия - Испания сборная Испании (футбол)

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