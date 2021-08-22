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Болельщик «Лацио» поприветствовал Сарри, сделав флаг в виде пачки сигарет

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Футбол Серия А (Италия)
14:41
Болельщик «Лацио» поприветствовал Сарри, сделав флаг в виде пачки сигарет
Фото: Sky Sport Italia

«Лацио» обыграл «Эмполи» (3:1) в 1-м туре Серии А.

Это была первая игра римлян под руководством нового тренера Маурицио Сарри. Наставника уже поприветствовали болельщики «орлов».

Один из фанатов сделал флаг в виде пачки сигарет известного бренда, на котором имя на Маурицио.

Сарри возглавил «Лацио» летом, сменив Симоне Индзаги.

Андрей Усмонов
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Лацио Маурицио Сарри

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