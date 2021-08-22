«Лацио» выиграл первый матч под руководством Сарри
Болельщик «Лацио» поприветствовал Сарри, сделав флаг в виде пачки сигарет
Тренер должен был оценить
14:41
Фото: Sky Sport Italia
«Лацио» обыграл «Эмполи» (3:1) в 1-м туре Серии А.
Это была первая игра римлян под руководством нового тренера Маурицио Сарри. Наставника уже поприветствовали болельщики «орлов».
Один из фанатов сделал флаг в виде пачки сигарет известного бренда, на котором имя на Маурицио.
#Lazio #Sarri pic.twitter.com/3GSeuvlFXP— CALCIATORI BRUTTI (@CB_Ignoranza) August 21, 2021
Сарри возглавил «Лацио» летом, сменив Симоне Индзаги.
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