Болельщик спрогнозировал результат матча Нидерланды - Украина на сайте FAVBET и выиграл авто

FAVBET продолжает второй этап масштабного промо-мероприятия с розыгрышем автомобилей

FAVBET продолжает второй этап масштабного промо-мероприятия с розыгрышем автомобилей. Стал известен первый победитель

Евро 2020 в самом разгаре. Завершился групповой этап, продолжается стадия плей-офф. Набирает обороты и промо-мероприятие от FAVBET "Забивай голы - выигрывай Jaguar XE", где каждый желающий может принять участие в гонке бомбардиров и побороться за автомобили.

Первым победителем стал Анатолий из Полтавы. Он верно спрогнозировал исход поединка Нидерланды - Украина - более двух забитых в игре. Прогноз стал счастливым для Анатолия. Известный шоумен и ведущий Тимур Мирошниченко, в прямом эфире, вытащил из корзины именно его игровой номер.

Теперь он владелец новенького Ford EcoSport.

Промо-мероприятие проходит в три этапа по 6 недель. Еженедельно разыгрываются 5 автомобилей Ford Ecosport, а в финале - Jaguar XE, а также множество ценных тематических призов. Второй этап продлится в период Евро 2020.

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