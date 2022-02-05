Роналду не забил пенальти, а «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии от клуба из Чемпионшипа
Болельщики «Манчестер Юнайтед» зажигают футболки Гринвуда и продают его именные вещи
Игроку предстоит суд
11:46
Фото: eurosport
Недовольство игроком «Манчестер Юнайтед» Мэйсоном Гринвудом дошло и до болельщиков.
Некоторые из них поджигали футболки с фамилией игрока в прямом эфире в соцсетях разными способами.
Также все вещи, связанные с ним фанаты выставляют на продажу.
Напомним, Гринвуда подозревают в попытке изнасилования и угрозы убийства своей девушки. Также ему вменяли нанесение телесных повреждений.
Полиция отпустила его под залог до суда. МЮ же удалил все товары связанные с игроком в клубном интернет-магазине.
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