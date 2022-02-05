Болельщики «Манчестер Юнайтед» зажигают футболки Гринвуда и продают его именные вещи

Игроку предстоит суд

Фото: eurosport

Недовольство игроком «Манчестер Юнайтед» Мэйсоном Гринвудом дошло и до болельщиков.

Некоторые из них поджигали футболки с фамилией игрока в прямом эфире в соцсетях разными способами.

Также все вещи, связанные с ним фанаты выставляют на продажу.

Полиция отпустила его под залог до суда. МЮ же удалил все товары связанные с игроком в клубном интернет-магазине.