Болельщики «Милана» начали протесты из-за дорогих билетов на матчи Лиги чемпионов

У «Интера» стоимость пропусков на тот же стадион существенно дешевле





Болельщики «Милана» на домашних матчах клуба будут устраивать акции протеста из-за высоких цен на билеты на матчи Лиги чемпионов.



Первый домашний матч «Милана» в Лиге чемпионов состоится 28 сентября. Соперником итальянцев будет мадридский «Атлетико». Самые дешевые билеты стартуют со 119 евро.

«Интер», который играет на том же стадионе, продает билеты на первый домашний матч Лиги чемпионов против «Реала» за 48 евро.

Напомним, ранее игравший за «Милан» Марио Манджукич объявил о завершении карьеры.