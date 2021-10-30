Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Тоттенхэм». Как это было
Болельщики МЮ – Сульшеру: «Утром тебя уволят»
Фанаты «дьяволов» скандируют новую кричалку
30 октября 19:59
Оле-Гуннар Сульшер / фото - International Champions Cup
«Манчестер Юнайтед» встретился с «Тоттенхэмом» в матче 10-го тура АПЛ.
Перед началом матча болельщики на трибунах скандировали новую кричалку, адресованную главному тренеру МЮ Оле-Гуннару Сульшеру.
«Утром тебя уволят».
По слухам, руководство МЮ всерьез задумывается об Увольнении специалиста и матч с «Тоттенхэмом» – последний нас Сульшеру остаться у руля.
Напомним, экс-голкипер МЮ Томаш Кушчак попросил боссов команды дать Сульшеру время.
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