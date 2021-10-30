Болельщики МЮ – Сульшеру: «Утром тебя уволят»

Фанаты «дьяволов» скандируют новую кричалку

Оле-Гуннар Сульшер / фото - International Champions Cup

«Манчестер Юнайтед» встретился с «Тоттенхэмом» в матче 10-го тура АПЛ.

Перед началом матча болельщики на трибунах скандировали новую кричалку, адресованную главному тренеру МЮ Оле-Гуннару Сульшеру.

«Утром тебя уволят».

По слухам, руководство МЮ всерьез задумывается об Увольнении специалиста и матч с «Тоттенхэмом» – последний нас Сульшеру остаться у руля.

Напомним, экс-голкипер МЮ Томаш Кушчак попросил боссов команды дать Сульшеру время.

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