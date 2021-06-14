Бакалов: «Ярмоленко все отправляли на пенсию, а он остается ключевым футболистом сборной»
Болельщики назвали лучшего игрока сборной Украины в матче с Нидерландами
«Сине-желтые» сумели отыграть два мяча, но упустили положительный результат в концовке встречи
16:43
Фото - УАФ
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан признан лучшим игроком команды в стартовой игре на Евро-2020 против Нидерландов (2:3). Вратарь был удостоен приза «Лев матча».
Его обладатель определяется путем голосования среди болельщиков во время поединка. Предпочтение 27-летнему игроку отдали 83% респондентов.
Солидным стал отрыв от второго Андрея Ярмоленко (8%). Замкнули тройку лучших хавбек Александр Зинченко и форвард Роман Яремчук – у игроков по 2% голосов.
В другом матче группы C Австрия дожала Северную Ирландию (3:1).
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