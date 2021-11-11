Болельщики снова увидели Хачериди играющим в форме сборной Украины

Известный защитник поддерживает кондиции с известной футбольной личностью

Евгений Хачериди / Фото - Footboom

Украинский защитник Евгений Хачериди поддерживает форму в Киеве в статусе свободного агента. Об этом сообщил в своем Instagram известный футбольный комментатор Виктор Вацко.

Классно, когда такой защитник играет в твоей команде, а не против тебя.

34-летний Хачериди наиболее известен по выступлениям за киевское «Динамо» (2007 – 2018). Далее футболист играл за греческий ПАОК и «Динамо-Брест». После расторжения контракт с белорусским клубом в январе 2021 года находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что защитник находился на просмотре в «Десне». Однако до подписания соглашения дело так и не дошло.