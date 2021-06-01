Защитник сменил «Десну» на «Зарю»
Болельщики «Зари» выбрали лучшего игрока сезона
Голосование проводилось в соцсетях клуба
Фото - ФК Заря
Нападающий Аллахьяр Сайядменеш стал лучшим игроком сезона в «Заре». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Вклад иранского форварда в игру команды выделили болельщики. Голосование проводилось в соцсетях клуба.
Вторым стал полузащитник Владислав Кочергин. Третьим признали опытного защитника Виталия Вернидуба.
В прошедшем сезоне Сайядманеш провел 26 матчей во всех турнирах. В них ему удалось отличиться шестью голами и тремя результативными передачами.
Ранее форвард рассказал об интересе со стороны «Динамо» и «Шахтера».
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