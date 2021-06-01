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Болельщики «Зари» выбрали лучшего игрока сезона

Голосование проводилось в соцсетях клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
17:27
Болельщики «Зари» выбрали лучшего игрока сезона
Фото - ФК Заря

Нападающий Аллахьяр Сайядменеш стал лучшим игроком сезона в «Заре». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вклад иранского форварда в игру команды выделили болельщики. Голосование проводилось в соцсетях клуба.

Вторым стал полузащитник Владислав Кочергин. Третьим признали опытного защитника Виталия Вернидуба.

В прошедшем сезоне Сайядманеш провел 26 матчей во всех турнирах. В них ему удалось отличиться шестью голами и тремя результативными передачами.

Ранее форвард рассказал об интересе со стороны «Динамо» и «Шахтера».

Сергей Стаднюк
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Теги

Заря Аллахьяр Сайядманеш Владислав Кочергин Виталий Вернидуб

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