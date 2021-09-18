Больше, чем у Мбаппе, но меньше, чем у Неймара. Стала известна зарплата Месси в ПСЖ

Аргентинец со временем сможет получить на 10 миллионов евро больше

Лионель Месси / Фото: Getty Images Стала известна зарплата аргентинского форварда Лионеля Месси в ПСЖ. Об этом сообщает издание L'Equipe. По информации источника, зарплата Месси в ПСЖ – 30 миллионов евро в год по первому году контракта. Однако, если Месси останется в парижском клубе еще на 2 года, то сумма зарплаты увеличится на 10 миллионов евро и составит 40 миллионов. У Месси контракт с ПСЖ по схеме 2+1. У Неймара самая высокая зарплата в ПСЖ на данный момент – 37 миллионов евро в год. Килиан Мбаппе на третьем месте – 18 миллионов евро. Напомним, ПСЖ с Месси, Неймаром и Мбаппе в составе не сумело переиграть «Брюгге» (1:1) в 1-м туре Лиги чемпионов.

Петр Приходько