Возможный конкурент Миколенко в «Эвертоне» активно ищет новый клуб
Больше, чем в «Динамо». Стала известна зарплата Миколенко в «Эвертоне»
Защитник перейдет в клуб АПЛ в январе
10:10
Фото: ФК Динамо
Стала известна зарплата защитника Виталия Миколенко в «Эвертоне».
Сообщается, что украинец подпишет контракт с мерсисайдцами на пять лет. Его зарплата – 3 миллиона фунтов в год.
В «Динамо» он получал за год 600 тысяч евро.
«Эвертон» еще и заплатит за украинца 20 миллионов фунтов. О переходе объявят в первых числах января.
Сообщалось, что Виталий может остаться без конкурента в «Эвертоне».
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