Больше, чем в «Динамо». Стала известна зарплата Миколенко в «Эвертоне»

Защитник перейдет в клуб АПЛ в январе

Фото: ФК Динамо

Стала известна зарплата защитника Виталия Миколенко в «Эвертоне».

Сообщается, что украинец подпишет контракт с мерсисайдцами на пять лет. Его зарплата – 3 миллиона фунтов в год.

В «Динамо» он получал за год 600 тысяч евро.

«Эвертон» еще и заплатит за украинца 20 миллионов фунтов. О переходе объявят в первых числах января.

Сообщалось, что Виталий может остаться без конкурента в «Эвертоне».