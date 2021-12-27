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Больше, чем в «Динамо». Стала известна зарплата Миколенко в «Эвертоне»

Защитник перейдет в клуб АПЛ в январе
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:10
Больше, чем в «Динамо». Стала известна зарплата Миколенко в «Эвертоне»
Фото: ФК Динамо

Стала известна зарплата защитника Виталия Миколенко в «Эвертоне».

Сообщается, что украинец подпишет контракт с мерсисайдцами на пять лет. Его зарплата – 3 миллиона фунтов в год.

В «Динамо» он получал за год 600 тысяч евро.

«Эвертон» еще и заплатит за украинца 20 миллионов фунтов. О переходе объявят в первых числах января.

Сообщалось, что Виталий может остаться без конкурента в «Эвертоне».

Источник: Динамо Киев Inside Андрей Усмонов
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Теги

Эвертон Виталий Миколенко

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