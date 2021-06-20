Большую часть времени на тренировке новичок «Шахтера» занимался индивидуально

Траоре впервые поработал под руководством Де Дзерби

Лассина Траоре / Фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к отлету на сбор в Австрию. 19 июня главный тренер Роберто Де Дзерби провел 90-минутную тренировку.

Впервые с командой занимался недавний новичок Лассина Траоре. Нападающий уже успел познакомиться с партнерами по команде.

Около 20 минут представитель Буркина-Фасо тренировался в общей группе. Оставшееся время футболист занимался индивидуально.

Восстанавливать кондиции в Киеве «горняки» будут до 22 июня. Именно в этот день планируется вылет в Австрию.

Ранее к тренировкам с командой приступил еще один новичок Педриньо.