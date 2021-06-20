СМИ. «Шахтер» договорился о переходе игрока «Сассуоло»
Большую часть времени на тренировке новичок «Шахтера» занимался индивидуально
Траоре впервые поработал под руководством Де Дзерби
Лассина Траоре / Фото - ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к отлету на сбор в Австрию. 19 июня главный тренер Роберто Де Дзерби провел 90-минутную тренировку.
Впервые с командой занимался недавний новичок Лассина Траоре. Нападающий уже успел познакомиться с партнерами по команде.
Около 20 минут представитель Буркина-Фасо тренировался в общей группе. Оставшееся время футболист занимался индивидуально.
Восстанавливать кондиции в Киеве «горняки» будут до 22 июня. Именно в этот день планируется вылет в Австрию.
Ранее к тренировкам с командой приступил еще один новичок Педриньо.
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