Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Бомбардир «Металлиста» признался, что знаком с двумя игроками «Шахтера»

Также бразилец рассказал, с кем из соотечественников в Украине ближе всего общается
Футбол Первая лига
16:14
Бомбардир «Металлиста» признался, что знаком с двумя игроками «Шахтера»
Матэус Пейшото / Фото - ФК Металлист

Нападающий «Металлиста» Матэус Пейшото рассказал, с кем из бразильцев, играющих в Украине, поддерживает дружеские отношения.

Ближе всех общаюсь с Биллом из «Днепра-1». Знаком с Марлоном и Педриньо, с ними пересекались в играх чемпионата Бразилии.

С кем из украинских футболистов «Металлиста» ближе всего сдружились? С Романюком, Демченко и Нехтием. Влад Нехтий больше остальных общается с нами, бразильцами. Он открыт и дружелюбен, и это подкупает.

Ранее Пейшото поделился мнением о президенте «Металлиста» Александре Ярославском.

Источник: Fanday.net Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Металлист Матэус Пейшото Билл (футболист) СК Днепр-1 Шахтер Донецк Марлон Педриньо

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Все зависит от него самого». В «Металлисте» подтвердили интерес к Тайсону
«Все зависит от него самого». В «Металлисте» подтвердили интерес к Тайсону
Футбол Первая лига
13:11
«Днепр-1» подпишет полноценный контракт с бразильцем
«Днепр-1» подпишет полноценный контракт с бразильцем
Футбол Украинская Премьер-лига
08:28
Лидер атак «Металлиста»: «В Бразилии нет таких президентов, как Ярославский»
Лидер атак «Металлиста»: «В Бразилии нет таких президентов, как Ярославский»
Футбол Первая лига
22 декабря 20:48
Неадекватная сумма. «Металлист» отказался от трансфера хавбека сборной Украины
Неадекватная сумма. «Металлист» отказался от трансфера хавбека сборной Украины
Футбол Первая лига
20 декабря 17:19
1
Пейшото пообещал забить за «Металлист» необычным для себя способом
Пейшото пообещал забить за «Металлист» необычным для себя способом
Футбол Первая лига
20 декабря 14:35
Лидер «Металлиста» оценил возможность перехода в «Шахтер»
Лидер «Металлиста» оценил возможность перехода в «Шахтер»
Футбол Первая лига
20 декабря 12:11

Новости: Футбол

Экс-тренер «Александрии» назвал главного претендента на «бронзу» УПЛ
Экс-тренер «Александрии» назвал главного претендента на «бронзу» УПЛ
Украинская Премьер-лига
17:17
«Реал» заберет бразильца из «Боруссии» и отдаст его одному из конкурентов
«Реал» заберет бразильца из «Боруссии» и отдаст его одному из конкурентов
Примерa (Испания)
17:14
Экипировка для футбола. Что нужно полевому игроку?
Экипировка для футбола. Что нужно полевому игроку? Новости партнера
17:10
Конкурент оторвался от сборной Украины в рейтинге FIFA
Конкурент оторвался от сборной Украины в рейтинге FIFA
Сборная Украины
16:57
Луческу против. Скандальный легионер не вернется в «Динамо» зимой
Луческу против. Скандальный легионер не вернется в «Динамо» зимой
Украинская Премьер-лига
16:41
Тренер сборной Ирландии заявил, что UEFA «подыграла» Украине и Шотландии
Тренер сборной Ирландии заявил, что UEFA «подыграла» Украине и Шотландии
Сборная Украины
16:36
Бомбардир «Металлиста» признался, что знаком с двумя игроками «Шахтера»
Бомбардир «Металлиста» признался, что знаком с двумя игроками «Шахтера»
Первая лига
16:14
Селезнев – о конфликте с журналистом: «Дешевый хайп. Не буду никого бить, тем более, трансгендера»
Селезнев – о конфликте с журналистом: «Дешевый хайп. Не буду никого бить, тем более, трансгендера»
Украинская Премьер-лига
16:14
Авторитетный портал включил Малиновского и подопечного Шевченко в сборную 19-го тура Серии А
Авторитетный портал включил Малиновского и подопечного Шевченко в сборную 19-го тура Серии А
Серия А (Италия)
15:54
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
6
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
52
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
21
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Бокс Профессиональный бокс
16 декабря 15:23
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Все новости