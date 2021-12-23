«Все зависит от него самого». В «Металлисте» подтвердили интерес к Тайсону
Бомбардир «Металлиста» признался, что знаком с двумя игроками «Шахтера»
Также бразилец рассказал, с кем из соотечественников в Украине ближе всего общается
16:14
Матэус Пейшото / Фото - ФК Металлист
Нападающий «Металлиста» Матэус Пейшото рассказал, с кем из бразильцев, играющих в Украине, поддерживает дружеские отношения.
Ближе всех общаюсь с Биллом из «Днепра-1». Знаком с Марлоном и Педриньо, с ними пересекались в играх чемпионата Бразилии.
С кем из украинских футболистов «Металлиста» ближе всего сдружились? С Романюком, Демченко и Нехтием. Влад Нехтий больше остальных общается с нами, бразильцами. Он открыт и дружелюбен, и это подкупает.
Ранее Пейшото поделился мнением о президенте «Металлиста» Александре Ярославском.
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