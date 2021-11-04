Стали известны арбитры на матч «Заря» – ЦСКА София
Бомбардир «Зари» признался, что у него в Донецке осталась недвижимость
Ранее форвард защищал цвета «Шахтера»
19:19
Александр Гладкий / Фото - ФК Заря
Нападающий «Зари» Александр Гладкий рассказал в эфире YouTube-канала «Do Best!» о том, что у него осталось недвижимое имущество в Донецке. Ранее форвард защищал цвета «Шахтера».
Осталась ли у меня недвижимость в Донецке? Да. Что с ней? Ничего. Стоит. Там никто не живет. Родственники есть, они смотрят, делают влажную уборку.
Сегодня, 4 ноября, «Заря» Гладкого в матче группового этапа Лиги конференций примет софийский ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
За игрой Лиги конференций можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Заря» – ЦСКА София.
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