Бомбардир «Зари» признался, что у него в Донецке осталась недвижимость

Ранее форвард защищал цвета «Шахтера»

Александр Гладкий / Фото - ФК Заря

Нападающий «Зари» Александр Гладкий рассказал в эфире YouTube-канала «Do Best!» о том, что у него осталось недвижимое имущество в Донецке. Ранее форвард защищал цвета «Шахтера».

Осталась ли у меня недвижимость в Донецке? Да. Что с ней? Ничего. Стоит. Там никто не живет. Родственники есть, они смотрят, делают влажную уборку.

Сегодня, 4 ноября, «Заря» Гладкого в матче группового этапа Лиги конференций примет софийский ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

За игрой Лиги конференций можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Заря» – ЦСКА София.