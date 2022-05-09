Бондар: «Щодня працюватимемо не лише для перемоги на полі, а й задля того, щоб порадувати нашу націю, наших хлопців із ЗСУ»

Захисник збірної України – про підготовку до матчів плей-офф відбору на ЧС-2022

Валерій Бондар / Фото - Facebook Захисник збірної України Валерій Бондар в інтервью офіційному сайту УАФ прокоментував підготовку команди до матчів плей-офф відбору на ЧС-2022.



«Протягом цього тижня ми добре тренувалися. Працюємо над фізичними даними, бо попереду п’ять важких матчів, тож треба добре підготуватися».



«Під час збору ми багато часу проведемо разом, будемо напрацьовувати ті чи інші моменти тактичного плану. Звісно, за тривалий час можна краще звикнути один до одного. Щодня працюватимемо не лише для перемоги на полі, а й задля того, щоб порадувати нашу націю, наших хлопців із ЗСУ. Дуже багато повідомлень отримуємо із цього приводу».



«Моя мрія – поїхати до Катару, бо чемпіонат світу у футболіста може бути раз у житті. Це мета кожного гравця, який прибуває до збірної. Я вже виступав на молодіжному чемпіонаті світу, але турнір національних команд – зовсім інший рівень. Дуже хочеться туди поїхати».



«Також хочеться, аби наші хлопці, наша нація, наша славна Україна перемогли. Ми також працюватимемо на футбольних полях, допомагатимемо нашій країні всім, чим можемо».



Нагадаємо,



Поєдинок 1/2 фіналу плей-офф між збірними Шотландії та України має відбутися 1 червня в Глазго на стадіоні «Хемпден Парк».

Захисник збірної Українив інтервьюУАФ прокоментував підготовку команди до матчів плей-офф відбору на ЧС-2022.Нагадаємо, 1 травня збірна України розпочала підготовку до матчів плей-офф відбору на ЧС-2022.Поєдинок 1/2 фіналу плей-офф між збірними Шотландії та України має відбутися 1 червня в Глазго на стадіоні «Хемпден Парк».

Владимир Кириченко