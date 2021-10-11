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Бондаренко: «Фарерские острова – непростая команда. Мы точно не ожидаем легкой игры»
Матч состоится 12 октября
11 октября 18:28
Фото: УАФ
Полузащитник сборной Украины U-21 Артем Бондаренко поделился ожиданиями УАФ от матча с Фарерскими островами в отборе на Евро-2023.
«Фарерские острова – непростая команда. Мы точно не ожидаем легкой игры и легких 3 очка. Настрой у команды достаточно боевой, после Франции хотим реабилитироваться – добыть 3 очка и показать хорошую игру.
Думаю, завтра придут некоторые болельщики и нас поддержат».
Матч состоится 12 октября в 18:00.
В прошлом матче Украина была разгромлена Францией (0:5).