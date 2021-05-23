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Бондаренко: «Постепенно работаем, вникаем и стараемся выполнять»
Хавбек «Мариуполя» – о тренировках сборной Украины
11:42
Артем Бондаренко / фото - IVAN.S
Полузащитник «Мариуполя» и сборной Украины Артем Бондаренко в эфире Футбол News поделился своими впечатлениями о сборов национальной команды.
«Потихоньку вникаем, не спеша. Как бы ты не хотел, но с первого дня ты не можешь все усвоить. Работаем постепенно, вникаем и стараемся выполнять».
Уже сегодня, 23-го мая, сборная Украины проведет свой первый товарищеский матч против команды Бахрейна.
Смотрите матч Украина – Бахрейн в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – в воскресенье, 23 мая, в 21.00.
Напомним, Сергей Сидорчук поделился впечатлениями от работы под руководством Андрея Шевченко.