Бондаренко рассказал, чем трудно возвращаться после матчей сборных

Хавбек играл за молодежную национальную команду

Артем Бондаренко / фото - ФК Шахтер

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от матча 11-го тура УПЛ против «Зари»:

«Все вернулись после матчей за сборные с разным настроением. Кто-то с положительными эмоциями, кто-то нет. В этом и есть трудность для профессиональных футболистов. Нужно уметь перестраиваться с матчей сборных на клуб. Я думаю, что все будет хорошо. Мы знаем, что «Заря» – это очень непростая команда, которая постоянно борется за зону еврокубков в чемпионате. Ожидаем нелегкой игры и победы».

«Горняки» встретятся с луганчанами уже сегодня, 15 октября в 17:00.

Ранее полузащитник играл за молодежную сборную Украины, где в матче с Фарерскими островами случился курьезный эпизод с его участием.