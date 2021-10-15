«Заря» разгромила «Шахтер», забив шесть мячей в матче юношеского чемпионата
Бондаренко рассказал, чем трудно возвращаться после матчей сборных
Хавбек играл за молодежную национальную команду
Артем Бондаренко / фото - ФК Шахтер
Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от матча 11-го тура УПЛ против «Зари»:
«Все вернулись после матчей за сборные с разным настроением. Кто-то с положительными эмоциями, кто-то нет. В этом и есть трудность для профессиональных футболистов.
Нужно уметь перестраиваться с матчей сборных на клуб. Я думаю, что все будет хорошо. Мы знаем, что «Заря» – это очень непростая команда, которая постоянно борется за зону еврокубков в чемпионате. Ожидаем нелегкой игры и победы».
«Горняки» встретятся с луганчанами уже сегодня, 15 октября в 17:00.
Ранее полузащитник играл за молодежную сборную Украины, где в матче с Фарерскими островами случился курьезный эпизод с его участием.