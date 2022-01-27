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Бондаренко рассказал, по какому показателю Судаков является лучшим в «Шахтере»

Команда готовится ко второй части сезона
Футбол Украинская Премьер-лига
15:30
Бондаренко рассказал, по какому показателю Судаков является лучшим в «Шахтере»
Артем Бондаренко / фото - ФК Шахтер

Хавбек «Шахтера» Артем Бондаренко рассказал, как игроки «горняков» готовятся к весенней части сезона-21/22.

Твоему поколению игроков, можно сказать, повезло: у вас нет таких загонов, какие были раньше. Много баек слышал по этому поводу?

«Да, старшие ребята часто об этом рассказывают, но нам действительно повезло — мы уже не бегали все эти Царские тропы, не сдавали тест Купера и так далее. Мне кажется, что все это уже в прошлом. Футбол сильно изменился за последние годы, и тренеры научились готовить игроков в физическом плане на поле и в тренажерном зале, а не на беговых дорожках или на песке».

У многих складывается впечатление, что бегать — это вообще не твое. Однако мне недавно попался фитнес-анализ нескольких матчей молодежной сборной Украины. Так ты там — на первом месте по общей дистанции. Как в «Шахтере» относятся к таким показателям?

«У нас есть специальные тренеры, которые за этим следят и делают выводы. В особенности на сборах. Считаю, что это очень важный момент. Любишь ты бегать или нет, это твои проблемы. В любом случае ты обязан чувствовать себя хорошо, быть в тонусе, чтобы выполнять весь тот объем работы, который требует тренер. Особенно на моей позиции».

Кто в «Шахтере» самый выносливый?

«Думаю, Жора Судаков. Тест Йо-Йо он всегда бегает лучше всех. Хотя у нас все ребята в порядке».

Вам повезло, что вы не сдаете другие нормативы, но вас проверяют… током. Что это за пытки?

«Да бросьте, какие пытки? Просто после выполнения определенных упражнений с помощью специальной техники и определенных показателей проверяют реакцию мышц, их устойчивость к стрессовым состояниям. Может, я ошибаюсь, но выглядит это примерно так».

Напомним, вместо спарринга с тезками из Солигорска «Шахтер» сыграет с клубом УПЛ.

Источник: КОМАНДА1 Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Георгий Судаков Артем Бондаренко

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