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Бондаренко: «Тренеры «Мариуполя» меня подкололи, мол повезло, что 0:0»
Хавбек «горняков» прокомментировал контрольную встречу
Артем Бондаренко / Фото - ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко поделился в эфире Футбол NEWS впечатлениями после товарищеского матча с «Мариуполем» (0:0).
Все спарринги полезны, особенно для тренерского штаба информативно увидеть, чего не хватает, что лучше, а что хуже получается, чтобы к чемпионату подойти в оптимальных кондициях.
Многих из «Мариуполя» знаете. Успели кого-то подколоть, пошутить?
Конечно, всех знаю, весь тренерский штаб. Приятно встретиться, соскучился. Подкололи, что это нам еще повезло, что 0:0, а не проиграли, – сказал Бондаренко.Ранее Бондаренко рассказал, почему «Мариуполь» для него хороший спарринг-партнер.
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