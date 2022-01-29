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Бондаренко: «Тренеры «Мариуполя» меня подкололи, мол повезло, что 0:0»

Хавбек «горняков» прокомментировал контрольную встречу
Футбол Украинская Премьер-лига
13:02
Бондаренко: «Тренеры «Мариуполя» меня подкололи, мол повезло, что 0:0»
Артем Бондаренко / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко поделился в эфире Футбол NEWS впечатлениями после товарищеского матча с «Мариуполем» (0:0).

Все спарринги полезны, особенно для тренерского штаба информативно увидеть, чего не хватает, что лучше, а что хуже получается, чтобы к чемпионату подойти в оптимальных кондициях.

Многих из «Мариуполя» знаете. Успели кого-то подколоть, пошутить?

Конечно, всех знаю, весь тренерский штаб. Приятно встретиться, соскучился. Подкололи, что это нам еще повезло, что 0:0, а не проиграли, – сказал Бондаренко.

Ранее Бондаренко рассказал, почему «Мариуполь» для него хороший спарринг-партнер.
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Теги

Шахтер Донецк Мариуполь Артем Бондаренко

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