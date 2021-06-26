Манчини: «Австрия – агрессивная команда. Ошибаться нельзя»
Бонуччи: «Австрию мы уважаем, но должны сыграть в свой футбол»
Итальянцы подходят к матчу с внушительной победной серией
Леонардо Бонуччи / фото - GoalЗащитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился с официальным сайтом UEFA своими ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против Австрии.
«Мы с огромным уважением относимся к Австрии. У них есть свежесть и класс, чтобы провести великолепный матч. Мы тоже уверены в себе, но необходимо сохранять предельную сосредоточенность. Завтра надо очень внимательно отнестись к деталям.
Австрию мы уважаем, но должны сыграть в свой футбол. Австрия сильнее тех трех команд, с которыми мы уже встречались. У них немецкая игровая манера, агрессивность, контратаки, высокий темп, прессинг впереди. Они на голову выше.
Мы никогда не говорили, что сильнее кого-то. Мы уверены в правильности пути, который выбрал наш тренер, и результаты это подтверждают. Но если мы сбавим к себе требования и не будем отдаваться борьбе целиком, то превратимся в обычную сборную. Главное — это командный дух».
Уже сегодня Италия сразится с Австрией за место в четвертьфинале Евро-2020.
Видео трансляция матча Италия – Австрия. Начало – в 22:00.
Текстовая трансляция матча Италия – Австрия
Комментарии 0