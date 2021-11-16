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Бонуччи: «Мы сами усложнили себе жизнь»

Италия не попала на чемпионат мира напрямую
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11:36
Бонуччи: «Мы сами усложнили себе жизнь»
Леонардо Бонуччи / Фото: Football Italia

Лидер сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о ничьей против Северной Ирландии (0:0) в отборе на чемпионат мира-2022 и попадание его команды в стыки. Слова специалиста приводит Football Italia.

«Нам нужно подзарядить батареи, как физические, так и умственные, чтобы заново открыть для себя решимость и радость в нашем футболе, которые были у нас на Евро. Мы играли в футбол с радостью, а не под давлением необходимости что-то доказывать. Возможно, победа на Евро-2020 что-то там неосознанно изменила. Мы усложнили себе жизнь матчами после Евро в этой отборочной группе, и очень жаль. Поздравляем Швейцарию, так как они продолжали действовать, когда казалось, что всё в наших руках»

Напомним, в стыковых матчах уже есть 10 команд. Будет ли там Украина? Узнаем уже сегодня.

Онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина.

Петр Приходько
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Теги

Леонардо Бонуччи сборная Италии (футбол)

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