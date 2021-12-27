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Бонуччи: «Мы стали легендами в 2021-м году»

Сборная Италии выиграла чемпионат Европы
Футбол Серия А (Италия)
17:41
Бонуччи: «Мы стали легендами в 2021-м году»
Леонардо Бонуччи / Фото: Eurosport

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о результатах национальной команды в 2021-м году. Его слова приводит Football Italia.

«В этом году, одержав победу на чемпионате Европы, мы стали легендами, однако теперь мы должны выйти на ЧМ-2022. После невероятного 2021 года в марте мы должны решить следующую задачу.

Финал Евро на «Уэмбли», безусловно, стал лучшим моментом 2021 года. Этот матч позволил нам стать легендами сборной Италии и подарил всей стране возможность отпраздновать.

Это было незабываемо, однако нельзя жить прошлым, нужно оттолкнуться от этого, чтобы добиться успеха в будущем».


В июле 2021-го года сборная Италии выиграла Евро-2020, но рискует не попасть на ЧМ-2022. Команда Манчини сыграет в стыковых матчах.

Петр Приходько
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Теги

Леонардо Бонуччи сборная Италии (футбол)

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