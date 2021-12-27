Бонуччи: «Мы стали легендами в 2021-м году»

Леонардо Бонуччи / Фото: Eurosport

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о результатах национальной команды в 2021-м году. Его слова приводит Football Italia.

Финал Евро на «Уэмбли», безусловно, стал лучшим моментом 2021 года. Этот матч позволил нам стать легендами сборной Италии и подарил всей стране возможность отпраздновать.

Это было незабываемо, однако нельзя жить прошлым, нужно оттолкнуться от этого, чтобы добиться успеха в будущем».