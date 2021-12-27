Бонуччи: «Цель «Ювентуса» – четвертьфинал Лиги чемпионов»
Бонуччи: «Мы стали легендами в 2021-м году»
Сборная Италии выиграла чемпионат Европы
17:41
Леонардо Бонуччи / Фото: Eurosport
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о результатах национальной команды в 2021-м году. Его слова приводит Football Italia.
«В этом году, одержав победу на чемпионате Европы, мы стали легендами, однако теперь мы должны выйти на ЧМ-2022. После невероятного 2021 года в марте мы должны решить следующую задачу.
Финал Евро на «Уэмбли», безусловно, стал лучшим моментом 2021 года. Этот матч позволил нам стать легендами сборной Италии и подарил всей стране возможность отпраздновать.
Это было незабываемо, однако нельзя жить прошлым, нужно оттолкнуться от этого, чтобы добиться успеха в будущем».
В июле 2021-го года сборная Италии выиграла Евро-2020, но рискует не попасть на ЧМ-2022. Команда Манчини сыграет в стыковых матчах.
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