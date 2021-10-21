Кьеллини: «Для «Ювентуса» было бы лучше, если бы Роналду ушел раньше»
Бонуччи: «Раньше «Ювентус» играл на Роналду. Хотели помочь ему преуспеть»
Защитник рассказал об изменениях в игре команды
21:12
Фото: Sky Sports
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал об изменениях игры команды с уходом Криштиану Роналду. Слова игрока приводит сайт UEFA.
«Думаю, сейчас мы играем в более командный футбол. В недавнем прошлом мы утратили эту черту, мы играли с таким великим чемпионом, как Роналду, и хотели помочь ему преуспеть. Мы думали, что он сможет решать исход всех матчей.
В этом году мы заново открываем для себя то истинное смирение, необходимое для победы».
Также об уходе Роналду высказался другой игрок «Ювентуса».
Роналду забил уже шесть мячей за МЮ.
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