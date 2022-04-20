Борьба с раком продолжается. Легендарный Пеле вновь госпитализирован

Здоровью 81-летнего бразильца ничего не угрожает

Пеле / Фото: соцсети

Легендарный футболист, трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилиибыл вновь госпитализирован в клинику Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. 81-летний футболист уже третий раз за год попадает в больницу. СообщаетВ минувшем году у Пеле врачи диагностировали рак толстой кишки. Тогда же пациент прошёл первый этап лечения, сейчас бразилец должен регулярно проходить обследования.Сейчас здоровью легенды футбола ничего не угрожает. Пеле находится под пристальным наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии.

Напомним, что в начале этого года Пеле попал в больницу для прохождения планового курса химиотерапии.