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Борьба с раком продолжается. Легендарный Пеле вновь госпитализирован

Здоровью 81-летнего бразильца ничего не угрожает
Футбол В мире
14:27
Борьба с раком продолжается. Легендарный Пеле вновь госпитализирован
Пеле / Фото: соцсети
Легендарный футболист, трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле был вновь госпитализирован в клинику Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. 81-летний футболист уже третий раз за год попадает в больницу. Сообщает ESPN.

В минувшем году у Пеле врачи диагностировали рак толстой кишки. Тогда же пациент прошёл первый этап лечения, сейчас бразилец должен регулярно проходить обследования. 

Сейчас здоровью легенды футбола ничего не угрожает. Пеле находится под пристальным наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии. 

Напомним, что в начале этого года Пеле попал в больницу для прохождения планового курса химиотерапии.

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