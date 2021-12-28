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Борьба за чемпионство не вдохновила? Капитан «Наполи» уедет летом в МЛС

Контракт итальянца истекает летом
Футбол Серия А (Италия)
14:47
Борьба за чемпионство не вдохновила? Капитан «Наполи» уедет летом в МЛС
Лоренцо Инсинье / фото - 90min

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье летом может покинуть неаполитанский клуб, сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, итальянец не продлит с клубом истекающее летом соглашение и переедет в «Торонто» из МЛС.

Нынешний капитан «Адзурри» подпишет с канадским клубом пятилетний контракт, по которому будет получать 9,5 миллионов евро в год, что в три раза больше, чем он получает на Аппенинском полуострове.

В текущем сезоне Инсинье провел 19 матчей, в которых забил пять голов и оформил шесть ассистов.

«Наполи» после 19-ти туров идет на третьем месте в таблице Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 7 пунктов.

Напомним, ранее тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти рассказал о главной проблеме в атаке команды.

Павел Харченко
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Теги

Наполи Лоренцо Инсинье ФК Торонто

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