Борьба за чемпионство не вдохновила? Капитан «Наполи» уедет летом в МЛС

Контракт итальянца истекает летом

Лоренцо Инсинье / фото - 90min

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье летом может покинуть неаполитанский клуб, сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, итальянец не продлит с клубом истекающее летом соглашение и переедет в «Торонто» из МЛС.

Нынешний капитан «Адзурри» подпишет с канадским клубом пятилетний контракт, по которому будет получать 9,5 миллионов евро в год, что в три раза больше, чем он получает на Аппенинском полуострове.

В текущем сезоне Инсинье провел 19 матчей, в которых забил пять голов и оформил шесть ассистов.

«Наполи» после 19-ти туров идет на третьем месте в таблице Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 7 пунктов.

Напомним, ранее тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти рассказал о главной проблеме в атаке команды.