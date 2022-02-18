«Бордо» Игнатенко объявил о назначении нового тренера

Гион возглавил команду

Фото: AFP

«Бордо» через свой сайт объявил о назначении нового главного тренера.

Им стал местный специалист Давид Гион. Он подписал контракт до конца сезона.

Ему предстоит спасти команду от вылета из Лиги 1. На данный момент клуб идет последним. Впрочем, от спасительного 17 места команду отделяет 1 очко.

На этом посту Гион сменил Владимира Петковича, которого уволили за неутешительные результаты.

За «Бордо» играет Даниил Игнатенко.