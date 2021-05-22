12 клубов объявили о создании Суперлиги и спровоцировали жесткий кризис в еврофутболе. Каким был этот тяжелый день
«Бордо», «Нант» и «Сент-Этьен» находятся на грани банкротства
В таком же положении еще два клуба
13:12
Фото: Ligue 1
Сразу пять клубов Лиги 1 находятся на грани банкротства.
Речь идет о «Ниме», который уже вылетел в Лигу 2, а также «Бордо», «Нант», «Сент-Этьен» и «Анже».
Из-за коронавируса клубы испытывают серьезные финансовые проблемы. Уже сообщалось ранее, что «Бордо» лишился инвестора.
Все эти команды выставлены на продажу. Нынешние владельцы надеются продать их летом, сообщает Get French Football News.
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