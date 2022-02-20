«Бордо» пропустил сразу же после выхода Игнатенко и в большинстве упустил победу над «Монако»

Украинец отбыл дисквалификацию после удаления в дебютном матче

Фото - ФК Бордо

В 25-м туре французской Лиги 1 «Монако» в гостях сыграл вничью с «Бордо».

Первый тайм остался за жирондинцами. В середине 45-минутки счет открыл Уден. Два предупреждения заработал Тчуамени.

В меньшинстве монегаски пытались оказывать давление. Но забить помог соперник. Автогол на счету Марсело.

Полузащитник Даниил Игнатенко начал игру на скамейке запасных. Украинец вышел на замену на 65-й минуте.

«Монако» на два очка отстает от зоны еврокубков «Труа», «Лорьян», «Метц» и «Бордо» набрали 21 пункт в турнирной таблице и делят четыре последних места.

Лига 1, 25 тур

«Бордо» – «Монако» 1:1

Голы: Уден, 22 – Марсело, 67 (автогол)

«Бордо»: Пуссен, Пембеле (Лаку, 77), Марсело, Грегерсен, Ахмедходжич, Менса, Адли (Игнатенко, 65), Гилавоги, Онана, Уден (Мара, 77), Хван Ый Чжо.

«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Сидибе (Головин, 61), Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Диоп (Желсон Мартинш, 43), Тчуамени, Жан Лукас, Бен-Йеддер (Аклиуш, 84), Фолланд (Фофана, 42).

Предупреждения: Уден, Гилавоги, Пембеле – Тчуамени, Сидибе, Вандерсон

Тчуамени