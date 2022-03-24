В россии перешли к угрозам странам НАТО ядерным оружием, если в Украину будут направлены миротворцы
Борис Джонсон: «Заявка россии на проведение Евро-2028 выглядит смешно. Это право нужно передать Украине»
Вряд ли мордор сможет принимать у себя какие-то мероприятия международного уровня ближайшего десятилетие
Борис Джонсон / Фото: Twitter
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал желание россии подать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2028-м году. Его цитирует The Guardian.
«Желание России провести у себя любой футбольный турнир или культурное событие выходит за пределы сатиры.
Я не могу поверить, что кто-нибудь серьезно рассмотрит их предложение. Лучше всего было бы, чтобы все российские войска немедленно вышли из Украины, а право провести турнир передали украинцам».
Надеемся, что вряд ли у террористического государства х*йлостан будет хоть какое-то право когда-либо из-за их кровавых преступлений.
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