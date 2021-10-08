Борис Колесников – об открытии обновленного НСК «Олимпийский»: «Судя по отзывам – получилось очень неплохо»

Почетный президент ХК «Донбасс» вспомнил процесс реконструкции главного стадиона Украины

Борис Колесников / фото - hcdonbass.com

Почетный президент ХК «Донбасс» Борис Колесников, занимавший должность вице премьер-министра по вопросам Евро-2012, вспомнил процесс реконструкции НСК «Олимпийский» в 2010-2011 годах. Подготовка главного стадиона Украины к чемпионату Европы по футболу проводилась именно под руководством Бориса Викторовича:

«Команда, которая воссоздавала «Олимпийский», можно сказать из руин, зашла на объект, как принято говорить, 15 апреля 2010 года. Открытие было ровно 10 лет назад – 8 октября. Судя по отзывам болельщиков, футболистов, всех спортсменов – получилось очень неплохо. Пользуясь случаем я хочу еще раз поблагодарить строителей, которые, несмотря на критику, висели на стропах при минус 15 градусов, при метели, и сумели все-таки вложиться в эти сроки, и «Олимпийский» уже 22 ноября 2011 года принял первый матч».

Напомним, что на футбольном поле НСК «Олимпийский» проходили 5 матчей Евро-2012, включая финал, а в 2018 году стадион принял финал Лиги чемпионов UEFA.

Борис Колесников поздравил украинцев с юбилеем открытия обновленного НСК «Олимпийский».