У «Шахтера» появился конкурент за игрока «Сассуоло»
Борис Колесников: «У «Шахтера» есть все возможности рано или поздно выиграть ЛЧ»
Вице-президент «горняков» привел примеры из истории
15:20
Борис Колесников / Фото - Hcdonbass.com
Вице-президент «Шахтера» Борис Колесников в эфире YouTube-канала BurBuzz оценил шансы победы команды в главном еврокубке.
Вы знаете, я давно смотрю футбол. Я помню, как «Црвена Звезда» выигрывала, не располагая и третью сегодняшнего «Шахтера», как футболистов. И «Стяуа» румынская выигрывала Кубок европейских чемпионов.
Ни один постсоветский клуб не сыграл в финале ни Кубка чемпионов, ни Лиги чемпионов. Когда-то мы радовались первому украинскому «золоту». Я думаю, у «Шахтера» есть все силы и возможности сыграть достойно и выиграть рано или поздно эту награду.
Колесников также прокомментировал назначение Мирчи Луческу главным тренером «Динамо».