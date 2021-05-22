Борис Колесников: «У «Шахтера» есть все возможности рано или поздно выиграть ЛЧ»

Борис Колесников / Фото - Hcdonbass.com

Вице-президент «Шахтера» Борис Колесников в эфире YouTube-канала BurBuzz оценил шансы победы команды в главном еврокубке.

Ни один постсоветский клуб не сыграл в финале ни Кубка чемпионов, ни Лиги чемпионов. Когда-то мы радовались первому украинскому «золоту». Я думаю, у «Шахтера» есть все силы и возможности сыграть достойно и выиграть рано или поздно эту награду.