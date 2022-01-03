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Боровшийся против вакцинации Киммих вернулся к тренировкам «Баварии» спустя два месяца

Также восстановился Горецка
Футбол Бундеслига (Германия)
03 января 22:42
Боровшийся против вакцинации Киммих вернулся к тренировкам «Баварии» спустя два месяца
Фото: Eurosport

Два игрока «Баварии» вернулись к тренировкам с командой, сообщает сайт клуба.

Восстановился полузащитник Леон Горецка. Он не играл с конца декабря из-за небольшого повреждения.

Также в строю оказался его коллега по амплуа Йозуа Киммих. Он не играл с ноября из-за коронавируса. Немец боролся против обязательной вакцинации пока сам не заразился и не переболел.

Помимо этого, сообщается, что заразились два других футболиста команды – защитники Лукас Эрнандес и Танги Ньянзу Куасси.

Андрей Усмонов
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Бавария

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