Полузащитник «Баварии» отказался переехать в Россию и будет играть в Италии
Боровшийся против вакцинации Киммих вернулся к тренировкам «Баварии» спустя два месяца
Также восстановился Горецка
03 января 22:42
Фото: Eurosport
Два игрока «Баварии» вернулись к тренировкам с командой, сообщает сайт клуба.
Восстановился полузащитник Леон Горецка. Он не играл с конца декабря из-за небольшого повреждения.
Также в строю оказался его коллега по амплуа Йозуа Киммих. Он не играл с ноября из-за коронавируса. Немец боролся против обязательной вакцинации пока сам не заразился и не переболел.
Помимо этого, сообщается, что заразились два других футболиста команды – защитники Лукас Эрнандес и Танги Ньянзу Куасси.