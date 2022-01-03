Боровшийся против вакцинации Киммих вернулся к тренировкам «Баварии» спустя два месяца

Также восстановился Горецка

Фото: Eurosport

Два игрока «Баварии» вернулись к тренировкам с командой, сообщает сайт клуба.

Восстановился полузащитник Леон Горецка. Он не играл с конца декабря из-за небольшого повреждения.

Также в строю оказался его коллега по амплуа Йозуа Киммих. Он не играл с ноября из-за коронавируса. Немец боролся против обязательной вакцинации пока сам не заразился и не переболел.

Помимо этого, сообщается, что заразились два других футболиста команды – защитники Лукас Эрнандес и Танги Ньянзу Куасси.