«Боруссия Д» поставила Холанду дедлайн по принятию решения о будущем

Форвард стоит на пороге серьезного шага в своей карьере

Эрлинг Холанд / фото - SpySports

Дортмундская «Боруссия» хочет получить от форварда Эрлинга Холанда ответ по вопросу его будущего до конца февраля, сообщает Marca.

«Шмели» хотят уже к концу зимы понимать, как им дальше строить планы по развитию клуба.

Норвежский нападающий может стать игроком одного из главных грандов Европы, но не исключен и шанс того, что он еще на год останется в Германии.

Ранее СМИ сообщали, что форвард перейдет или в мадридский «Реал», или же в один из ведущих клубов АПЛ.

Райола дал обещание. «Барселона» сможет подписать Холанда, если найдет на него деньги.