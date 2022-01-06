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«Боруссия Д» поставила Холанду дедлайн по принятию решения о будущем
Форвард стоит на пороге серьезного шага в своей карьере
06 января 11:08
Эрлинг Холанд / фото - SpySports
Дортмундская «Боруссия» хочет получить от форварда Эрлинга Холанда ответ по вопросу его будущего до конца февраля, сообщает Marca.
«Шмели» хотят уже к концу зимы понимать, как им дальше строить планы по развитию клуба.
Норвежский нападающий может стать игроком одного из главных грандов Европы, но не исключен и шанс того, что он еще на год останется в Германии.
Ранее СМИ сообщали, что форвард перейдет или в мадридский «Реал», или же в один из ведущих клубов АПЛ.
Райола дал обещание. «Барселона» сможет подписать Холанда, если найдет на него деньги.
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