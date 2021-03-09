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«Боруссия» (Д) – «Севилья»: стартовые составы
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Фото: Getty Images
Вашему вниманию стартовые составы на ответный матч между дортмундской «Боруссией» и «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Боруссия» (Д): Хитц, Морей, Эмре Джан, Хуммельс, Шульц, Дахуд, Делейни, Беллингхэм, Торган Азар, Ройс, Холанд.
«Севилья»: Буну, Акунья, Диего Карлос, Кунде, Хесус Навас, Оскар Родригес, Фернандо, Хордан, Сусо, Осампос, Эн-Несири.
Онлайн трансляция матча «Боруссия» (Д) – «Севилья».
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