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«Боруссия» начала переговоры со сменщиком Холанда

«Шмели» заплатят до 40 миллионов
Футбол Бундеслига (Германия)
21:46
«Боруссия» начала переговоры со сменщиком Холанда
Карим Адейеми / фото - Archysport

Форвард «Зальцбурга» Карим Адейеми может перейти в дортмундскую «Боруссию», сообщает Sky Sports.

«Шмели» ведут переговоры с австрийцами о покупке 20-летнего нападающего. Сам игрок хочет перейти в немецкую команду, но стороны пока не могут договориться о сумму трансфера.

«Быки» требуют за молодого футболиста около 30-40 миллионов евро.

«Шмели» рассматривают немца как замену Эрлингу Холанду, который может покинуть клуб уже этим летом. Самого норвежца в свое время также купили у «Зальцбурга».

Форвард провел в этом сезоне 28 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 4 ассиста.

Напомним, МЮ выбыл из гонки за Холанда так как считает, что есть только один фаворит в борьбе за игрока.

Павел Харченко
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Теги

Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд Ред Булл Зальцбург

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