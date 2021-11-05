«Боруссия» требует 120 миллионов у «Ливерпуля» за 18-летнего хавбека
«Боруссия» нашла замену Холанду в Зальцбурге. Контракт игроку предложен
19-летним немцем интересуются ряд европейских грандов
07:58
Карим Адейеми / Фото - archyworldys.comФорвард «Зальцбурга» Карим Адейеми по завершению сезона может сменить клубную прописку и переехать в Бундеслигу.
Дортмундская «Боруссия» предложила 19-летнему игроку сборной Германии 5-летнее соглашение. Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.
Адейеми является приоритетным трансфером для «Боруссии» в случае вероятного ухода Эрлинга Холанда летом.
Юным немецким талантом также интересуются «Бавария», «Реал», «Атлетико», «Интер» и «Ливерпуль».
В 12 матчах сезона австрийской Бундеслиги на счету форварда 10 голов и 1 ассист.
Ранее сообщалось, что ПСЖ также намерен провести переговоры с игроком.
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